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تغريدة من منذر آل الشيخ بشأن الإدعاءات الكيدية تصفع النظام القطري

الجمعة 03/مايو/2019 - 08:58 م
تغريدة من منذر آل الشيخ بشأن الإدعاءات الكيدية تصفع النظام القطري
منذر آل مبارك
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أحمد مرعي
 
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علق رجل الأعمال والمغرد السعودي " منذر آل الشيخ مبارك"، على الإدعاءات القطرية الكيدية، أن فشل نظام الدوحة بقيادة "تميم بن حمد"، فشل من جديد أمام الإمارات في المحافل الدولية، وهو الأمر الذي انعكس علي الشارع القطري، الذي يشكو من حالة الإنكسارت التي يعيشها.

وقال "آل مبارك، في تغيردة له على حسابه الشخصي عبر تويتر قال فيها: "مرة جديدة يفشل نظام الدوحة أمام الإمارات دوليًا .. الترند الآن في قطر يصف حالة الإنكسار التي تعاش هناك".

تغريدة من منذر آل الشيخ بشأن الإدعاءات الكيدية تصفع النظام القطري
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