سفيرنا في بيروت: زيارة مدبولي للبنان تعكس دعم السيسي لـ حكومة الحريري

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قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى لبنان زيارة هامة، حيث تعكس الدعم السياسي الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديمه لحكومة سعد الحريري.



وأشار "النجاري"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى ان مصر تعمل على نقل خبرتها في الإصلاح الاقتصادي إلى لبنان، حيث نجحت في تحقيق معدلات نمو جيدة، لافتا إلى أن هناك باقة من الموضوعات المتنوعة على طاولة النقاش بين الجانبين المصري واللبناني.



ونوة إلى أن قضايا الطاقة، واكتشافات الغاز، واحتياجات لبنان منه ستتصدر المباحثات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بي مصر ولبنان كبير، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 800 مليون دولار سنويًا.



هذا وقد كشف المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى لبنان، موضحًا أن الزيارة مستمرة ليومها الثاني.



وأشار "سعد"، خلال، تصريحات صحفية، إلى أن مدبولي التقى صباح اليوم بالرئيس اللبناني ميشيل عون، لافتا إلى أن هناك ترحيب لبناني كبير بزيارة رئيس الوزراء، حيث أنها تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى لبنان منذ 2010.



ولفت إلى أن مشكلة الكهرباء في لبنان كانت العامل الأساسي للقاءات مدبولي مع القيادات اللبنانية، حيث يسعى الجانب اللبناني لنقل التجربة المصرية في هذا المجال.



وأضاف أن الرئيس اللبناني ميشيل عون صرح خلاال اللقاء أن اللبنانيين يعولون على القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية، ون مصر ستظل الشقيقة الكبرى، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني جاء إلى مقر إقامة مدبولي واصطحبه بسيارته لصلاة الجمعة.



وتابع أن مدبولي توجه لزيارة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث وصف بري الرئيس السيسي بأنه قيادة استثنائية، ولولا قراراته كانت لن تستطع مصر تحقيق ما حققته، وتوقع أن تكون مصر في غضون 5 سنوات في مكان أخرى بفضل تلك القرارات.

