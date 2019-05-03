الإمارات تعدل إجراءات دخول القطريين لأراضيها دون تأشيرة
الجمعة 03/مايو/2019 - 08:52 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
اتخذت الإمارات إجراءات لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وعدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب، بشكل أساسي، من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيًّا عبر الإنترنت، أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري"، ولا يمثّل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
Advertisements
- استفزازًا للعرب.. قطر تعفي دولتين عربيتين من تأشيرة الدخول لأراضيها
- البحرين تمنع دخول القطريين البلاد دون تاشيرة مسبقة
- البحرين: دخول القطريين البلاد يكون بتأشيرة مسبقة
- الإمارات تعرض على محكمة العدل الدولية أدلة تفنيد الادعاءات القطرية الزائفة
- صحف الخليج تكشف خسائر المصارف القطرية: "تسجل أكبر تراجع في 80 شهرًا"
- الإمارات ترد رسميا على ادعاءات قطر بترحيل مواطنيها
- الإمارات: شكوى قطر أمام لجنة التمييز العنصري بجنيف لا تستند إلى أساس قانوني
- الإمارات: شكوى قطر بجنيف مجرد محاولة لتطويعها لأغراض سياسية
- الإمارات: وضع شروط دخول مواطني أي دولة أمر لا يمكن تصنيفه ضمن "التمييز العنصري"