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الإمارات تعدل إجراءات دخول القطريين لأراضيها دون تأشيرة

الجمعة 03/مايو/2019 - 08:52 م
الإمارات تعدل إجراءات دخول القطريين لأراضيها دون تأشيرة
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وكالات
 
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اتخذت الإمارات إجراءات لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.


وعدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب، بشكل أساسي، من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيًّا عبر الإنترنت، أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.

وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري"، ولا يمثّل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

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