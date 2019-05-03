قطاع الناشئين بالألومنيوم يعلن ختام موسمه الرياضي

أعلن قطاع الناشئين بنادي الألومنيوم ختام الموسم الكروي لهذا الموسم، ومنح اللاعبين إجازة مفتوحة، وذلك بعد انتهاء جميع المسابقات وعدم الإعلان عن موعد إقامة المباراة النهائية لدوري قطاعات جنوب الصعيد لمواليد 97، تزامنًا مع امتحانات آخر العام، وشهر رمضان المبارك.

وقال عبد الرحيم همام، مدير قطاع الناشئين بنادي الألومنيوم، في تصريح خاص لـ”الفجر الرياضي”، إن إدارة النادي خاطبت لجنة مسابقات دوري قطاعات جنوب الصعيد لمواليد 97، لمعرفة موعد نهائي قطاعات 97، قبل الإعلان عن ختام الموسم، موضحًا أن “اللجنة لم تعلن أي شيء بخصوص المباراة التي تجمع بين فريقنا وفريق العاملين بغارب، الأمر الذي دفعنا للإعلان عن ختام الموسم، ومنح اللاعبين إجازة مفتوحة”.

يذكر أن فريق الألومنيوم مواليد97، هو الوحيد الذي استمرت تدريباته بالنادي حتى أمس، للارتباط بدوري القطاعات، وحصوله على المركز الأول للمجموعة الأولى، وانتظار لمواجهة بطل المجموعة الثانية بنهائي البطولة، الأمر الذي لم تحدده لجنة المسابقات، ما دفع مدير القطاع إلى الإعلان عن ختام الموسم بالنسبة للقطاع، ثم العودة عقب شهر رمضان للاستعداد للموسم المقبل.