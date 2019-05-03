مصطفى بكري يكشف سبب حريق الموسكي

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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حريق منطقة الموسكي يشهد تطورات في اشتعال النيران، مشيًرا إلى أن منطقة الموسكي مهمة ومزدحمة، والوضع هناك صعب.



وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن وزارة الداخلية تبذل كل جهودها للسيطرة على الحريق بعد اندلاعه مرة أخرى، لافًتا إلى أن المؤشرات الأولى للحادث تقول أن سبب الحريق ماس كهربائي.



وتابع عضو مجلس النواب: "حجم النيران كبير، ونتمنى السيطرة سريعا على الحريق وإعطاء فرصة لرجال الإطفاء".



وانتقل فريق من محققي البحث الجنائي والأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، للوقوف على ملابسات حريق منطقة الموسكي وبيان أسبابه، كما يستمع فريق البحث إلى أقوال شهود العيان وأصحاب المحال.



وقام رجال المرور بإغلاق منطقة العتبة وإجراء تحويلات مرورية لحين الانتهاء من أعمال التبريد، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الحريق الذي نشب في عدد من محال الملابس والفروشات في منطقة الموسكي بالقاهرة، لمعاينة موقع الحادث وسؤال أصحاب المحال للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمنطقة الموسكي، وأخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية بالدفع بـ 12 سيارة اطفاء و4 خزانات مياه و2 سلم هيدروليكى، وفرضت قوات الإطفاء كردون في المنطقة ومنعت خطر الامتداد والسيطرة على ألسنة اللهب.



وقال مصدر أمني، إن حريق محال الموسكي بدأ في محل للعطور وانتقل إلى محال الملابس والفروشات المجاورة، مضيفا أنه من المرجح أن يكون ارتفاع درجات الحراراة وتفاعل المواد المستخدمة في إنتاج العطور وراء الحريق.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه استراتيجية و12 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق من كافة الاتجاهات واقتربوا من إخمادة، ولا توجد أية وفيات أو مصابين حتى الآن.

