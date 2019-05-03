العسكري الانتقالي السوداني يوافق على وثيقة المرحلة الانتقالية
وأعلنت الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري الانتقالي، أبدى موافقته على تنفيذ الوثيقة، التي تقدمت بها إليه؛ في إطار التشاور حول آلية إدارة المرحلة الانتقالية، وهياكل ومستويات الحكم الثلاثة. وقد بدأ المجلس الانتقالي، اليوم الجمعة، مناقشة وثيقة تحالف الحرية والتغيير، الذي يضم نشطاء وجماعات معارضة.
وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة الوساطة، التي تتولى تقريب وجهات النظر بين تحالف الحرية والتغيير والمجلس العسكري، اقترحت مجلسًا للأمن والدفاع القومي؛ يتكون من 7 عسكريين، و3 مدنيين، هم: رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.
وقد أكد التحالف، أمس الخميس، عدم الشروع في تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، ما لم تكن الحركات المسلحة، التي تقاتل في منطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان وولايات دارفور جزءً منها، مشيرًا إلى اتصالات مشتركة لإشراك قوى الكفاح المسلح في عملية انتقال السلطة إلى المدنيين.
وقال القيادي في التحالف خالد عمر، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم، إن قوى إعلان الحرية لن تمضي في عملية الانتقال؛ دون مشاركة الحركات المسلحة، حتى لا نكرر أخطاء الماضي، مضيفًا: "لن تشكل مؤسسات الحكم ما لم تكن تلك الحركات جزءًا أساسيًا منها؛ لأننا حريصون على ربط السلام بالتحول الديمقراطي والانتقال".
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