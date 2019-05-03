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الكشف عن سر تميز ميسي في الضربات الحرة

الجمعة 03/مايو/2019 - 08:40 م
الكشف عن سر تميز ميسي في الضربات الحرة
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محمد الصو
 
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تحدث فيرناندو سينيوريني مدرب اللياقة بالمنتخب الأول لكرة القدم بالأرجنتين، عن سر تفوق ليونيل ميسي لاعب برشلونة، في تسديد الركلات الثابتة.

وأشار مدرب اللياقة لمنتخب الارجنتين في كأس العالم، أن أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييجو مارادونا يملك نصيبًا في تطور تنفيذ ميسي للركلات الحرة.

وأضاف، "في عام 2009، وبعد أشهر قليلة من تولي مارادونا منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، لعب المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية ضد أحد الفرق المحلية في فرنسا، وكان ميسي قد وضع الكرة أرضًا ونظر إلى المرمى وصوب كرة تفتقر إلى القوة على يسار الحارس، خرجت الكرة خارج حدود المرمى".

وتابع، "غضب ميسي واتجه مباشرة إلى غرفة الملابس ومر أمام سينوريتي قبل الوصول إليها، ليقول له :" هل تذهب إلى الاستحمام بعد هذه القمامة؟ توقف عن الغضب، وعد وخذ كرة وجرب مجددًا ".

وأوضح، أن مارادونا أخبره، " لا تركض كثيرًا قبل ركل الكرة، أبطئ تحركك نحوها واجعلها تخرج بالتفاف بسيط لأن الكرة لا تعرف ما تريد أن تفعله ".

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