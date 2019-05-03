بكري: وزير المالية وافق على حل أزمة عمال التشجير بشرط



وذكر أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن معرفته الكاملة بتلك الأزمة ورغبته في تسويتها بعد لقائه مع كافة الجهات المختصة.



ولفت في ختام حديثه، إلى أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، كشف له عن رغبته في التحاور مع باقي الجهات المختصة لحل تلك الأزمة، مؤكدا أنه سيدعو وزيري المالية والتنمية المحلية بالإضافة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعقد اجتماع رباعي، لوضع قرار نهائي لتسوية مشكلة العمالة غير المثبتة بوزارة الزراعة.



كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل حديثه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول أزمة عمال التشجير، مشيرًا إلى أن الوزير وافق على حل الأزمة بشرط انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عمله.وأضاف، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن 34 أسرة تنتظر قرار التعيين، والمشكلة أصبحت ملحة للغاية نظرًا لمعانات أصحابها.هذا وقد تحدث الإعلامي مصطفى بكري، في وقت سابق، عن أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة، الذين أفنوا شبابهم في تلك الوظيفة دون تعيين رسمي، مؤكدا أنهم يتقاضون رواتب ضعيفة للغاية لا تتعدى 40 جنيها، وقد طالب الحكومة والوزارات المختصة بالتدخل لحل تلك الأزمة.وأشار إلى أن جميع الجهات تحاول حل أزمة تلك العمالة الذين تخطى بعضهم الــ22 عاما دون تعيين، مؤكدًا أنه تحدث مع كل الجهات والوزارات المختصة لحل تلك الأزمة، حيث أبدى الدكتور محمد معيط وزير المالية استعداده الكامل لإنهاء تلك الأزمة.