استشهاد فلسطينيان في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لموقع عسكري تابع لكتائب القسام، الجناح المسلحل لحركة حماس شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "فلسطينيين اثنين استشهدا خلال قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة".

وقصفت الطائرات الإسرائيلية، هدفين وسط قطاع غزة رداً على إطلاق نار صوب قوة عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية، جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة ضابط ومجندة.

وفي سياق منفصل، أصيب أكثر من 50 فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.