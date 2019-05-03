شاهد.. أول تعليق من "آديل" بعد طلاقها رسميًا (صورة)

ردّت المغنية البريطانية أديل على أزمة طلاقها وأكدت من خلال رسالة غير مباشرة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنها بحالة نفسية جيدة، ولم يؤثر ما حدثها معها عليها سلبًا.





ونشرت “أديل” صورة لها تظهر فيها وهي تبكي خلال إحدى حفلاتها وصورة أخرى لها وهي تضحك خلال ظهورها في برنامج Carpool karaoke، وعلقت قائلة: “عندما تجد نفسك في هذه الحالة النفسية ثم تتذكر من أنت”.





وسرعان ما عادت أديل وحذفت تغريدتها مثيرةً تساؤلات عدد كبير من محبّيها حول سبب قيامها بذلك.





وكشفت مصادر صحفية أجنبية عن أن أديل انفصلت عن زوجها سيمون كونكي سرًا قبل 3 سنوات دون علم أحد، وزعم البعض أن سبب ذلك هو خيانتها له مع رجل آخر.