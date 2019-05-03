عاجل.. الصحة: إصابة 51 مواطنا فى حادث حريق الموسكي

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق فى محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الأزهر، محافظة القاهرة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة كلفت الدكتور شريف وديع مستشارها للرعايات المركزة والطوارئ، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل الأخير على رأس فريق طبى إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.





وكشف عن نشر 20 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط موقع الحريق، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث وغادروا، كما تم نقل 20 آخرين منهم 19 إلى مستشفى احمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، لافتا إلى أن الإصابات كانت أغلبها اختناقات وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما يتبقى 6 حالات فقط بمستشفى أحمد ماهر، 4 منهم من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة يعانوا من اختناقات، فيما يتبقى حالتين واحدة تعانى من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه كسور.





وأشار إلى أن المستشفيات ومراكز الحروق التى وجهت الوزيرة برفع درجة الاستعداد بها هى معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم المصريين، وشبرا العام، حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالإضافة إلى 40 آخرين رعاية حروق، كما تم دعم تلك المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية، وأكياس دم وبلازما، كمخزون استراتيجى اضافى.





يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن إصابة 15 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الأزهر، محافظة القاهرة.



