حسين الهرميل: الغواصة "إس 34" إضافة كبيرة للقوات البحرية

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هنأ اللواء حسين الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري السابق، الشعب المصري على تدشين الغواصة الثالثة "إس 34" في الأسطول البحري العريق.



وأوضح "الهرميل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن هذه الغواصة نتاج فكر القيادة السياسية العسكرية رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق استراتيجية بحرية ضمن استراتيجية القوات المسلحة.



وأضاف أن هذه الغواصة منشأة طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، وتستطيع تأمين مياه مصر الإقليمية والاقتصادية بما يحافظ على الأمن الاقتصادي والقومي، متابعًا: "انضمام مثل هذه الوحدات يحقق إضافة كبيرة، ورسالة لأي تهديد سواء تهديد تقليدي أو غير تقليدي مثل الإرهاب".

