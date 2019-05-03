فنانة شهيرة تتعرض للسرقة!

تعرضت الفنانة نادين نجيم، للسرقة حيث قام احد الأشخاص بسرقة حسابها علي موقع الصور الشهير "انستجرام" وتوجهت بالشكر لدكتور مازن الذي حرص علي اعادة حسابها مرة اخري.





وكتبت نادين، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله الحساب علي الانستا رجع وشكرا لدكتور مازن يلي ساعدني ولكل حدا وقف حدي".





وحرص جمهورها علي توجيه عدد من النصائح لها حتي لا يتم تهكير حساباتها الشخصية مرة أخري وانها يجب ان تقوم بالتأمين بشكل دائم علي حساباتها.