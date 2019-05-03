غدًا انطلاق حملة لفحص 15 الف طالب بمدارس الوادي الجديد ضد فيروس سي
الجمعة 03/مايو/2019 - 08:20 م
هدير محمود
Advertisements
Advertisements
تبدأ مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، غدا السبت، تنفيذ حملة فحص طلبة المدارس ضد فيروس سي علي مستوي المراكز الإدارية الخمسة.
أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل الوزارة بالوادي الجديد، بدء تنفيذ حملة المسح الشامل لفيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية، سواء التعليم العام والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم من الغد السبت من خلال فرق مدربة من العاملين بمبادرة ١٠٠ مليون صحة في جميع المدارس على مستوى الريف والحضر بالمحافظة.
وأضافت مشرف، أن أعداد الطلبة المستهدفين من عملية المسح أكثر من ١٥ ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة للقضاء على الأمراض الفيروسية وعلاجها مبكرًا.
أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل الوزارة بالوادي الجديد، بدء تنفيذ حملة المسح الشامل لفيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية، سواء التعليم العام والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم من الغد السبت من خلال فرق مدربة من العاملين بمبادرة ١٠٠ مليون صحة في جميع المدارس على مستوى الريف والحضر بالمحافظة.
وأضافت مشرف، أن أعداد الطلبة المستهدفين من عملية المسح أكثر من ١٥ ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة للقضاء على الأمراض الفيروسية وعلاجها مبكرًا.
Advertisements
- 4 آلاف كاشف عن فيروس "سي" بنجع حمادي في إطار "المسح الشامل" (صور)
- "صحة قنا" تكشف على 2000 مواطن لفحصهم من فيروس "سي"
- تفاصيل حملة المسح الطبى لطلاب الثانوية العامة × 10 معلومات
- وزير التعليم: إعادة النظر في مكونات الوجبة المدرسية بناء على مسح الأنيميا والتقزم
- فحص 1359 تلميذًاً في اليوم الرابع للمسح الطبي بمدارس الوادي الجديد
- تركيب جهاز تحليل فيروسات استعدادًا لـ100 مليون صحة في الوادي الجديد (صور)
- استهداف 19381 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد بنهاية اليوم الثالث
- 24 مارس.. "صحة الوادي الجديد" تفحص 34387 تلميذا ضد الأنيميا والتقزم والسمنة
- صحة الوادي الجديد تنفذ "طرق الأبواب" بمبادرة 100 مليون صحة (صور)