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غدًا انطلاق حملة لفحص 15 الف طالب بمدارس الوادي الجديد ضد فيروس سي

الجمعة 03/مايو/2019 - 08:20 م
غدًا انطلاق حملة لفحص 15 الف طالب بمدارس الوادي الجديد ضد فيروس سي
صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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تبدأ مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، غدا السبت، تنفيذ حملة فحص طلبة المدارس ضد فيروس سي علي مستوي المراكز الإدارية الخمسة.

أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل الوزارة بالوادي الجديد، بدء تنفيذ حملة المسح الشامل لفيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية، سواء التعليم العام والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم من الغد السبت من خلال فرق مدربة من العاملين بمبادرة ١٠٠ مليون صحة في جميع المدارس على مستوى الريف والحضر بالمحافظة.

وأضافت مشرف، أن أعداد الطلبة المستهدفين من عملية المسح أكثر من ١٥ ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة للقضاء على الأمراض الفيروسية وعلاجها مبكرًا.
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