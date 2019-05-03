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جيش الاحتلال يشن غارة على موقع تابع لحماس

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:43 م
جيش الاحتلال يشن غارة على موقع تابع لحماس
جيش الاحتلال
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وكالات
 
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر إطلاق نار من داخل قطاع غزة، كما أعلن أنه أغار على موقع عسكري تابع لحركة حماس رداً على إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان اليوم الجمعة: "أغارت طائرة عسكري على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع والذي أدى إلى إصابة محارب بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جداً وتم نقل المصابيْن لتلقي العلاج الطبي".

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