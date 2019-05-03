إنقاذ حياة مريض بتأمين بنها النموذجي تعرض لاصابات بالوجه والفكين في حادث (صور)

Advertisements

تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها بإنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مروري بدراجة بخارية.



ومن جانبه أكد الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع القليوبية، أن العملية الجراحية أجرت تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج مدير المستشفي، والدكتور، الدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفى، الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الوجه والفم والفكين، والدكتور احمد حامد استشاري جراحة المخ والأعصاب، وأستاذ دكتور أحمد حمدي استشاري التخدير، والدكتور إسلام حجاب أخصائي التخدير.





وأوضح الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الوجه والفم والفكين والذي اجري العملية، أن المريض تم نقله إلى مستشفى «التأمين الصحي النموذجي ببنها» قادمًا من أحد المستشفيات في حالة حرجة، تم على الفور إجراء الكشف الإكلينيكي والإشعاعي للمريض الذي تبيّن انه يعاني كسور متعددة بعظام الوجه والفكين وعظام عجاج العين، وتم عمل أشعه مقطعيه علي عظام الجمجمة تبين بعد الكشف عليه من استشاري جراحة المخ والأعصاب أن لديه بجانب كسور الفكيين وشرخ بقاعه الجمجمة، وتم بعد عرضه على استشاري التخدير وكذلك استشاري جراحة المخ والأعصاب لتجهيزه لدخول غرفة العمليات.





وأضاف «ان العملية الجراحية استغرقت أكثر من ساعتين في غرفة العمليات، حيث تُعدُّ من العمليات المعقدة وذلك بسبب الكسور الموجودة في الفك، وان حالة المريض مستقرة وتم رد وتثبيت كسور الفكيين والوجه وكذلك عظام عجاج العين بواسطة شرائح ومسامير معدنية حتي يعود إلي حياته الطبيعية.



ومن جهته أكَّد الدكتور أحمد حجاج مدير المستشفي، أن العملية التي تمت تُعدُّ من العمليات الصعبة والمعقدة وذلك نظرًا لتعرض المصاب إلى كسور بالوجه والفكيين.



وأضاف: «إنه بفضل من الله وتوفيقه استطعنا إجراء العملية وبنجاح وذلك بفضل الإمكانات المتطورة المتوفرة بمستشفى التامين الصحي النموذجي ببنها سواء من معدات طبية حديثة أو غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى الكادر الطبي والتمريض المتمرس في علاج مثل هذه الحالات الصعبة.





