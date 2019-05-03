الاسترليني يقفز أمام الدولار بعد تصريحات بشأن "بريكست"

قفز الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 1.31 دولار ومسجلا أعلى مستوى في شهر أمام اليورو، بعد أن قال زعيم حزب العمال المعارض إن البرلمان في بريطانيا يجب عليه أن يتجاوز المأزق بشأن بريكست وأن ”ينجز اتفاقا“ للخروج من الاتحاد الأوروبي.





ومع تلقيه لدعم أيضا من موجة مبيعات في العملة الأمريكية، صعد الاسترليني 0.9 بالمئة إلى 1.3151 دولار بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش.





وأمام اليورو ارتفع الاسترليني 0.76 بالمئة إلى 85.10 بنس وهو أعلى مستوى في شهر.