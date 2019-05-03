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شاهد.. لحظة دخول فنان العرب محمد عبده ستاد الملك فهد (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:38 م
شاهد.. لحظة دخول فنان العرب محمد عبده ستاد الملك فهد (فيديو)
محمد عبده
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نور طلعت
 
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أحيا الفنان السعودي محمد عبده، احتفالية ختام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والتعاون، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأدى فنان العرب بين شوطي المباراة أوبريت ”مولد أمة“، وسط تفاعل الجماهير التي ملأت ملعب المباراة.

وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون، وجلس في المنصة الرئيسية في ستاد الملك فهد الدولي، وسط ترحيب الجماهير.

يذكر أن الأوبريت الغنائي من كلمات الأمير سعود بن عبد الله، وجاءت كلماته كالأتي: "منّه سرى عبد العزيز.. وبعده طلع صبح جديد..في سلمها .. في حربها .. نحبها مملكتنا عشق كل المسلمين".
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