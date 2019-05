شاهد.. لحظة دخول فنان العرب محمد عبده ستاد الملك فهد (فيديو)

View this post on Instagram

‫لحظة دخول فنان العرب ⁧‫#محمد_عبده‬⁩ ستاد الملك فهد للمشاركة باحتفالية نهائي ⁧‫#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين‬⁩ ⁧‫#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز‬⁩ حفظه الله ورعاه‬ ‫⁧‫#التعاون_الاتحاد‬⁩‬ ‫⁧‫#نهايي_كبير_الاتحاد_التعاون‬⁩‬