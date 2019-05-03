مصطفى بكري: "إحنا بنطبل لبلدنا"
الجمعة 03/مايو/2019 - 06:46 م
أمنية فوزي
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علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على كمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين، عندما قال: "جبرتم بخاطري"، قائلًا: "الرئيس السيسي جبر بخاطرنا في 3 يوليو، وجبر بخاطرنا لما حمى مصر".
وتابع "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "إحنا بنطبل لبلدنا، هو السيسي ده مين؟، ده قائد اختاره الشعب المصري"، موضحًا أن الرئيس السيسي حاكم يفكر في الغد.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي صعب في العالم كله، ولكن يوجد وطن يجب المحافظة عليه، متابعًا: "بلدنا أصبحت تناطح الكبار، وتاريخنا تاريخ نفخر به، وسندرسه للأجيال المقبلة شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكدًا: "مصر عمرها ما هتقع، وهذه رسالة لكل من يعنيه الأمر".
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