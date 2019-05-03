ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى بكري: "إحنا بنطبل لبلدنا"

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:46 م
مصطفى بكري: إحنا بنطبل لبلدنا
مصطفى بكري
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على كمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين، عندما قال: "جبرتم بخاطري"، قائلًا: "الرئيس السيسي جبر بخاطرنا في 3 يوليو، وجبر بخاطرنا لما حمى مصر".

وتابع "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "إحنا بنطبل لبلدنا، هو السيسي ده مين؟، ده قائد اختاره الشعب المصري"، موضحًا أن الرئيس السيسي حاكم يفكر في الغد.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي صعب في العالم كله، ولكن يوجد وطن يجب المحافظة عليه، متابعًا: "بلدنا أصبحت تناطح الكبار، وتاريخنا تاريخ نفخر به، وسندرسه للأجيال المقبلة شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكدًا: "مصر عمرها ما هتقع، وهذه رسالة لكل من يعنيه الأمر".
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج