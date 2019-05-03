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عاجل.. تجدد اشتعال النيران بحي الموسكي رغم محاولات الإخماد

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:34 م
عاجل.. تجدد اشتعال النيران بحي الموسكي رغم محاولات الإخماد
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سليم الهواري-تصوير:ياسمين عليوة
 
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تجددت النيران منذ قليل، بمنطقة الموسكي، رغم محاولات رجال الحماية المدنية؛ لإخمادها والسيطرة عليها.


وضخت الحماية المدنية، المواد الكيميائية، بالإضافة إلى خراطيم المياه؛ لإخماد حريق الموسكي، الذي تجدد أسفل الكوبري، بسنتر المهدي بعد أن التهمت النيران معظم المحلات التجارية.

 

الجدير بالذكر أنه قد شب منذ قليل، حريق هائل بعدد من محلات الملابس المفروشات بمنطقة الموسكي، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماده.


وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بالموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتم فرض كردون أمني.


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