فيدرر يعود للملاعب الترابية

يعود السويسري روجر فيدرر إلى الملاعب الترابية للمرة الأولى منذ ثلاث أعوام، عندما يخوض دورة مدريد الإسبانية لكرة المضرب، مقراً بأن الرحلة تبدو كأنها "في منطقة محرمة".





اختبر فيدرر قدراته على التراب الأوروبي في بطولة روما للماسترز في 2016، قبل التركيز على الاراضي الصلبة والعشبية، والتي رفعت عدد ألقابه الاحترافية إلى 101، لكن مع اقتراب مسيرته من نهايتها قرر السويسري اختراق حقل سيطر عليه لسنوات طويلة غريمه الإسباني رافائيل نادال، لذا تبدو دورة مدريد المكان المناسب لعودته.





فيدرر أحرز اثنين من دوراته 11 على التراب في العاصمة الإسبانية، حيث يساعده الارتفاع العالي على إبطال سرعة البطيئة التقليدية لملاعب التراب الأحمر.





وقال فيدرر بعد فوزه الأخير في دورة ميامي: "متحمس كثيراً، هذا تحد مثير، اختبار جيد. الثقة، لا أعرف، هذه منطقة محرمة، يجب ان ابدأ من الصفر".





ويعود اللقب الأخير لفيدرر على التراب، إلى دورة إسطنبول التركية 2015، في العام عينه الذي شارك للمرة الأخيرة في رولان غاروس، حيث بلغ ربع النهائي وخرج أمام مواطنه وصديقه ستان فافرينكا.



