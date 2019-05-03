ليس دي ليخت.. زيدان يراقب موهبة أياكس





كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة ريال مدريد البديلة حال عدم التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد وذلك في الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى أنه من الواضح أن خيار زيدان المفضل في خط الوسط هو بوجبا من أجل تدعيم خط وسط الميرينجي في الموسم الجديد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يراقب لاعب أياكس فان دي بيك الذي تبلغ تكلفته 60 مليون يورو بصفته خطة بديلة "ب"، حال عدم انضمام بوجبا للملكي.





وكانت الصحف الإسبانية قد أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وضع 540 مليون يورو للتعاقدات الصيفية المحتملة لترميم صفوف الفريق الذي قدم موسم كارثي.



