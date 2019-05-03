عشاق رغم الطلاق الحلقه الاخيره HD بدون تقطيع .. مفاجآت بالجملة في الحلقة 25 | اتفرج Shahid net

مشاهدة عشاق رغم الطلاق الحلقه الاخيره، شهد مسلسل " عشاق رغم الطلاق " العديد من الأحداث الشيقة، التي تدور حول قصص الزواج والطلاق، حيث عرض بعض المشكلات الاجتماعية التي تحدث داخل المجتمع العربي، ويسلط هذا المسلسل الضوء على مشكلة من أهم المشاكل الاجتماعية وهي مشكلة الطلاق، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة، كما تناول " عشاق رغم الطلاق " بعض القصص الواقعية التي تحدث في الكثير من الأسر العربية التي يحدث بها حالات طلاق.









تفاصيل الحلقه الاخيره من مسلسل عشاق رغم الطلاق :





تعيش نوف في قصرها الجديد كالملكة، وتطلب من زوجها أن يفتح لها مشروع، لأنه يضيق خلقها، وأخبرها أنه سيسجل 4 عماير باسمها.





تتفاجئ نادية بطلب فيصل من حارس العمارة أن يخلي الشقة وقد فعل، فمنذ فترة وعقد الآجار باسم فيصل وهو من كان يدفع آجارها طوال هذه الفترة، نادية تحزن كثيراً لهذا الأمر.





ريم تسأل فيصل عما إذا كان في أحد في حياته، ولماذا كان يعاملها بقسوة، فيصل يؤكد لها أنه لا يوجد أحد بحياته غيرها، وهو يحبها كثيراً، وسبب قسوته هو نصيحة أحد الأشخاص له بفعل ذلك.





يقابل بسام البنت التي اختارته والدته له في مطعم مع والدته وآمال ووالدتها، وقد عجبته وارتاح لها، ويخبر والدته بذلك.





فيصل يتصل بنادية ويطلب مقابلتها، ويطلب منها السماح لأنه لم يقدر الحب الذي منحته إياه، وتخبره أنه أحب ريم، فهي أنسب له وهما بنفس العمر، وأصبحت هي أكبر مشكلة بحياته، ويريد أن يتخلص منها بأي طريقة قبل أن يكتشفها أي أحد، وتطلب منه أن يطلقها حتى يبقى لديها قليل من الكرامة، فيفعل ويطلقها.



