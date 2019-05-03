"بكري": المجلس العسكري أنقذ مصر من الإخوان وأدار الملفات بوعي

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قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن المجلس العسكري ورجاله الوطنيين الشرفاء أنقذوا مصر من الإخوان بعد حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأداروا كل الملفات بوعي حقيقي بدون أي أطماع.



وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الإخوان كانوا سيحاولون الاستيلاء على السلطة واستبعاد القوى المدنية، وأن الشعب المصري كان مدركًا تمامًا أن الجيش المصري وحده من يستطيع إنقاذ البلد من الفوضى التي حدثت بعد حكم مبارك، بدون أي رغبة في السلطة.



وأضاف أن المجلس العسكري قام بمهمته وصدق في وعده وأوصلنا إلى انتخابات حرة أيًا كانت نتيجتها، موضحًا أن فكرة تصدير أن المجلس العسكري قوى استبدادية فكرة غير صحيحة، متابعًا: "الجيوش تحمي وتضحي بلا حدود وتقدم الدم، ومحاولة شيطنة الجيوش هدف قوى الشر".

