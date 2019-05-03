وزير التموين: ملتزمون بتوفير السلع بأسعار مناسبة

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة ملتزمة بدورها فى إتاحة السلع الأساسية، فضلاً عن توفير احتياطي استراتيجي من اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز والقمح فى ظل توجيه القيادة السياسية بأهمية ذلك.





وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات صحفية، أن تعبئة هذه السلع ضمن مهام وزارة التموين، بالإضافة إلى التوزيع وزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية وقدرة الوزارة على إمداد وتموين هذه المنافذ بكافة السلع مما يساعد على استقرار الأسعار وضبط الأسواق بحيث يكون العرض متناسب وأكثر من الطلب.





وأشار وزير التموين، إلى أنه تم الاستعداد مبكرًا لتوفير لحوم الأضحي من الآن بحيث يكون هناك تخطيط جيد ورؤية واضحة وقدرة على التنفيذ.





ووجه المصيلحي، الشكر إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على جهودها فى توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال مشاركة فعالة بمعرض سوبر ماركت أهلاً رمضان؛ والذي ينتشر بمختلف أنحاء الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 فرع.