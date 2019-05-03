ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير التموين: ملتزمون بتوفير السلع بأسعار مناسبة

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:14 م
وزير التموين: ملتزمون بتوفير السلع بأسعار مناسبة
وزير التموين- أرشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد فشير
 
Advertisements
أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة ملتزمة بدورها فى إتاحة السلع الأساسية، فضلاً عن توفير احتياطي استراتيجي من اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز والقمح فى ظل توجيه القيادة السياسية بأهمية ذلك.

وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات صحفية، أن تعبئة هذه السلع ضمن مهام وزارة التموين، بالإضافة إلى التوزيع وزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية وقدرة الوزارة على إمداد وتموين هذه المنافذ بكافة السلع مما يساعد على استقرار الأسعار وضبط الأسواق بحيث يكون العرض متناسب وأكثر من الطلب.

وأشار وزير التموين، إلى أنه تم الاستعداد مبكرًا لتوفير لحوم الأضحي من الآن بحيث يكون هناك تخطيط جيد ورؤية واضحة وقدرة على التنفيذ.

ووجه المصيلحي، الشكر إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على جهودها فى توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال مشاركة فعالة بمعرض سوبر ماركت أهلاً رمضان؛ والذي ينتشر بمختلف أنحاء الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 فرع.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج