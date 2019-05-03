وزير التموين: ملتزمون بتوفير السلع بأسعار مناسبة
الجمعة 03/مايو/2019 - 06:14 م
أحمد فشير
Advertisements
Advertisements
أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة ملتزمة بدورها فى إتاحة السلع الأساسية، فضلاً عن توفير احتياطي استراتيجي من اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز والقمح فى ظل توجيه القيادة السياسية بأهمية ذلك.
وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات صحفية، أن تعبئة هذه السلع ضمن مهام وزارة التموين، بالإضافة إلى التوزيع وزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية وقدرة الوزارة على إمداد وتموين هذه المنافذ بكافة السلع مما يساعد على استقرار الأسعار وضبط الأسواق بحيث يكون العرض متناسب وأكثر من الطلب.
وأشار وزير التموين، إلى أنه تم الاستعداد مبكرًا لتوفير لحوم الأضحي من الآن بحيث يكون هناك تخطيط جيد ورؤية واضحة وقدرة على التنفيذ.
ووجه المصيلحي، الشكر إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على جهودها فى توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال مشاركة فعالة بمعرض سوبر ماركت أهلاً رمضان؛ والذي ينتشر بمختلف أنحاء الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 فرع.
Advertisements
- "التموين": طرح 848 ألف كرتونة زيت طعام.. والياميش بأسعار منخفضة استعدادًا لرمضان
- مد العمل بمعرض "أهلا رمضان" لمدة أسبوع نظرا للإقبال الشديد
- "التموين": المخزون الاسترتيجي للسكر يكفي 5 أشهر.. والأرز 25 يومًا
- وزير التموين: توجيهات من الرئاسة بزيادة المنافذ السلعية وتوفير السلع للمواطنين
- "التموين": استلام ٣٠ عربة متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة
- ننشر خطة "التموين" لتوفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن
- الحكومة: لا نقص في السلع التموينية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
- وزير التموين: الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع جمعيتي الخميس
- "لا تقلقوا".. وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بخصوص الأسعار في رمضان
- "التموين": 1400 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع للمواطنين تزامنا مع رمضان