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غدًا.. "mbc مصر" تعرض أولى حلقات مسلسلات رمضان

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:15 م
غدًا.. mbc مصر تعرض أولى حلقات مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
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الفجر الفني
 
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في لافتة هي الأولى من نوعها، قامت فضائية "أم بي سي مصر"، بإعلان موعد عرض مسلسلات رمضان المقبل ابتدائًا من غدًا السبت.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة "إم بي سي مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رمضان هيبتدي عندنا بكرة.. انتظروا مسلسلات  MBC MASR يوم السبت".

وأعلنت القناة عن عرض مسرحية جديدة لمسرح مصر الساعة 7.30 مساء وعرض الحلقة الأولى من مسلسل "قابيل" الساعة 9 مساءً، وعرض الحلقة الأولى من مسلسل علي ربيع الجديد "فكرة بمليون جنيه" في الـ11 مساء، والحلقة الأولى من مسلسل "شقة فيصل" الساعة 12 منتصف الليل.

غدًا.. "mbc مصر" تعرض أولى حلقات مسلسلات رمضان
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