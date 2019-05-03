جماهير برشلونة تريد التعاقد مع نجم ليفربول
الجمعة 03/مايو/2019 - 06:16 م
مني العوضي
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طالبت جماهير نادي برشلونة بسرعة التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وذلك للموسم المقبل.
وكان صلاح أفضل لاعبي الريز في مباراتهم الماضية ضد برشلونة بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة.
وقامت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر صورة للنجم محمد صلاح مع ليونيل ميسي وكتبت عليها :"نراكم مرة أخرى الأسبوع المقبل".
وعلق جمهور برشلونة الراغب في انضمام محمد صلاح على الصورة، حيث كتب بعض جماهير النادي تعليقًا عليها:"أعلنوا التعاقد معه" وذلك في إشارة لصلاح.
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