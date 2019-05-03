بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى استقبال جزء من ذخيرة مارشربل
الجمعة 03/مايو/2019 - 06:19 م
ماريان عيد
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شارك صباح اليوم غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في تدشين وافتتاح كنيسة القديس جوارجيوس (جرجس) ودير الآباء العازريين في شبرا بالقاهرة.
ترأس ذلك الاحتفال المونسينيور برونو موزارو السفير البابوي بمصر والبطريرك يوسف الأول عبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك بمصر والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الكنسية، الانبا كيرلس وليم مطران أبرشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والسفير علي الحلبي السفير اللبناني بمصر والأب باتريك رئيس اتحاد الرهبانيات بمصر والعديد من الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الرهبانيات والشعب الذي جاء للاحتفال.
تخلل اليوم تدشين هيكل الكنيسة واستقبال جزء من ذخيرة القديس مار شربل من لبنان واستقرارها بالكنيسة لمباركتها وصلاة أول قداس علي مذبح الكنيسة الجديد.
استكمل اليوم الاحتفالي بإلقاء عدة كلمات ومنها كلمة الرئيس العام الآباء العازريين الأب توماس مافريك الذي أشار أن حلم افتتاح الكنيسة وتنفيذ ذلك الحلم كان بسبب الأب زياد حداد الزائر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لجمعية الرسالة، وكلمة المطران جورج شيحان ذاكرا فيها شكره وامتنانه لكل من له دور في إتمام هذا الحلم، مضيفا أن وجودنا هو مثل الخميرة في العجين ولنا دور مهم في المجتمع مختتما كلمته بتمني التوفيق والنجاح لهذا الصرح ليكون خيرا وسلاما للجميع.
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