بورصة الكويت تخسر 70 مليون دينار هذا الأسبوع (انفوجراف)

سجلت المؤشرات الكويتية هبوطًا جماعيًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع المؤشر العام 0.19 بالمائة عند 5694.96 نقطة مقابل 5705.61 نقطة بالأسبوع الماضي، خاسراً 10.65 نقطة.





كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.19 بالمائة بإقفاله عند النقطة 6125.81، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 6137.36، بخسائر بلغت 11.55 نقطة.





وتراجع مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنحو 0.18 بالمائة وصولاً إلى النقطة 4866.32 خاسراً 8.9 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4875.22 نقطة.





وانخفضت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع، لتصل إلى 424.86 مليون سهم مقابل 775.11 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع 45.2 بالمائة.





كما تقلصت السيولة الأسبوعية للبورصة بنحو 26.7 بالمائة، لتصل إلى 90.73 مليون دينار مقابل 123.79 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.





وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت تراجعاً بنسبة 19.2 بالمائة؛ لتصل إلى 24.43 ألف صفقة مقابل 30.22 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.





حققت القيمة السوقية للبورصة الكويتية تراجعاً بنهاية تعاملات الأسبوع بنحو 0.21 بالمائة، لتصل إلى 32.74 مليار دينار (107.9 مليار دولار).





وكانت القيمة السوقية للبورصة الكويتية سجلت في نهاية الأسبوع الماضي 32.81 مليار دينار، ما يعني أن الخسائر الأسبوعية تُقدر بنحو 70 مليون دينار.





الأ حد : هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.4 % ليصل إلى مستوي 6055 نقطة.





الاثنين: انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.24 % ليصل إلى مستوي 6041 نقطة





الثلاثاء: تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5630 نقطة،





الأربعاء: ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5633.75 نقطة،





الخميس: ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5694.96 نقطة،