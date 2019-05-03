ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مكالمة بين بوتين وترامب تناولت أمرا في غاية الأهمية والخطورة

الجمعة 03/مايو/2019 - 06:04 م
مكالمة بين بوتين وترامب تناولت أمرا في غاية الأهمية والخطورة
ترامب وبوتين
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اتصالا هاتفيا قرابة ساعة ونصف بحسبما أعلن الكرملين والبيت الأبيض اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المكالمة بين الرئيسين ستنشر تفاصيلها لاحقا.

وفي وقت سابق، كشفت الناطقة باسم الإدارة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الرئيسين بحثا ملف كوريا الشمالية والأزمة في فنزويلا، وكذلك توقيع اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضافت ساندرز أن الطرفين تطرقا أيضا، وبصورة مقتضبة، إلى تقرير المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن "كلا الزعيمين كانا يعرفان أنه لم يكن أي تآمر هناك".
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج