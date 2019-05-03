الأهالي ينقذون سيدة قعيدة فى حريق الموسكي (صور)

التقطت عدسة بوابة الفجر، بعض من صور لعدد من الشباب الذين قاموا بإنقاذ سيدة أصيبت بحالة إغماء خلال إخماد حريق محلات المفروشات بالموسكى، والذى امتد لحارة اليهود.





الجدير بالذكر أنه قد شب منذ قليل، حريق هائل بعدد من محلات الملابس المفروشات بمنطقة الموسكي، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماده.





وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بالموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتم فرض كردون أمني.



