مكرم اللقام: النجم سيخوض مبارياته المقبلة على ملعب سوسة

كشف مكرم اللقام رئيس لجنة الشباب والرياضة في سوسة عن الموقف النهائي لملعب مباراة النجم الساحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وأكد مكرم في تصريحات لـ"الصباح نيوز" التونسية أنه تم الاتفاق على خوض النجم لقاءاته حتى نهاية الموسم الجاري على الملعب الأوليمبي بسوسة، مشيرًا إلى أن "الفيراج" سيستقبل الجماهير بشكل طبيعي في لقاء الأحد المقبل.

وتابع "تم الاتفاق على حضور 15 ألف متفرج لمباراة الزمالك".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية انتهى لمصلحة الزمالك بهدف نظيف.