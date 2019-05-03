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كواليس جلسة أمير مرتضى مع ساسي في تونس

الجمعة 03/مايو/2019 - 05:56 م
كواليس جلسة أمير مرتضى مع ساسي في تونس
فرجاني ساسي
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هاني عصام
 
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عقد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك جلسة مع التونسي فرجاني ساسي في فندق إقامة بعثة الفريق التى وصلت تونس اليوم الجمعة.

 

واطمان أمير مرتضى خلال الجلسة علي فرجاني ساسي وبرنامج التأهيل الذى يخضع له في تونس للتعافي من الإصابة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي مساء الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 

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