نشرة أخبار السادسة.. مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، وتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز"s43 20".

تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز"s43 20"

احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طرازs43 " 20 /1400" والذى يأتى استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية في العالم وبما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها.

رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وذلك خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر بلبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبنانى.

مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

أرسلت مصر، مساعدات إنسانية للأشقاء في الدول الثلاث لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على الإعصار.

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة

تمكن أفراد الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، من إسقاط طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها اليوم الجمعة في مديرية عبس- بني الحسن.

منتدى السياحة العالمي يختار مصر نموذجا لمواجهة الأزمات والخروج منها أكثر صلابة

خلال مشاركتها في فعاليات منتدي السياحة العالمي (World Tourism Forum) الذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري في مدينة لوزيرن السويسرية، دعيت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة الخميس، للمشاركة في جلسة طارئة نظمها المنتدى حول الوضع في دولة سريلانكا بعد الحادث الإرهابي الأخير الذي تعرضت له وتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة إليها.