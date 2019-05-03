مدير الفلك الدولي يوضح أسباب استحالة رؤية الهلال غدا

أكد المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي أن هلال شهر شعبان لم يثبت يوم الجمعة 5 أبريل؛ موضحا أن بداية شهر شعبان باعتماد الرؤية كان يوم الأحد 7 أبريل.

وأوضح "عودة" أن رؤية الهلال يوم السبت مستحيلة؛ لعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب شمس يوم السبت، بينما يوم الأحد فيمكن رؤية الهلال بصعوبة من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي؛ وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم.

وتابع: "من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء في بعض الدول الإسلامية خاصةً باكستان والدول القريبة منها، مشيرا إلى أنه بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد؛ نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية؛ في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًّا من وسط قارتيْ أمريكا".

وأبان "عودة": "رؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبو ظبي ومكة المكرمة وعمان والقدس والقاهرة والرباط، ممكنة بصعوبة كبيرة باستخدام التلسكوب فقط؛ مشيرًا إلى أن أقل مُكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين؛ أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة".

وكانت المحكمة العليا دعت لتحري هلال شهر رمضان يوم السبت الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب التقويم الرسمي (أم القرى)، ودعا البيان كذلك إلى تحري الهلال يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب الرؤية. ومن الناحية النظرية؛ فإن هذا البيان يفتح المجال ليكون أول أيام رمضان إما يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء ” .