إجلاء مليون شخصا فى الهند بعد هبوب الإعصار "فانى"

اجتاح إعصار شرق الهند، اليوم الجمعة، مسفراً عن إتلاف المنازل في مدينة بوري السياحية وإصابة 160 شخصًا بعد نقل مليون شخص إلى ملاجئ العواصف.





كما اقتلعت الأشجار، وقطعت خطوط الكهرباء والاتصالات، بينما اجتاح إعصار "فاني"، أقوى عاصفة تضرب الهند منذ خمس سنوات، شاطئ ولاية أوديشا الشرقية.





وأمرت بنجلادش بإجلاء 2.1 مليون شخص قبل وصول العاصفة يوم السبت، ووصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وقال سيتانشو كار المتحدث باسم الحكومة الهندية، إنه لم ترد تقارير عن وقوع وفيات لكن يعتقد أن 160 شخصًا أصيبوا.





وأكدّ وزير الكوارث البنجلاديشي إينامور الرحمن إن 56 ألف متطوع يسابقون لإخراج الملايين من مسار العاصفة.





قالت وزارة الأرصاد الجوية الهندية، إن فاني قضى أيامًا في حشد قوته في الروافد الشمالية لخليج البنغال قبل أن يضرب ساحل أوديشا في حوالي الساعة الثامنة صباحًا.