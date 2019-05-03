ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بينتيز: ليفربول كانوا رائعين أمام برشلونة حتى قرر ميسي تغيير الأمور

الجمعة 03/مايو/2019 - 04:15 م
بينتيز: ليفربول كانوا رائعين أمام برشلونة حتى قرر ميسي تغيير الأمور
ميسي
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

شدد رافا بينتيز مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، على أهمية الفوز على ليفربول في المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري الانجليزي يوم غدٍ السبت على ملعب "سانت جيمس بارك".

 

وقال بينتيز في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "نحن نريد الفوز بمباراة ليفربول، نحن محترفون وعلينا القيام بواجبنا، علاقتي مع مدينة ليفربول والنادي والجماهير معروفة للجميع لكن في نفس الوقت، سبق ليّ وأن واجهت ليفربول مع تشيلسي ونيوكاسل، علينا أن نقوم بواجبنا".

 

وتابع: "الملعب سيكون ممتلئًا بـ 52 ألف مشجع من جماهيرنا، إنها المباراة الأخيرة على ملعبنا هذا الموسم، ليسمعها كل الحاضرين هنا، نحن نريد الفوز بهذه المباراة".

 

وأضاف: "ليفربول يُقدّم موسمًا عظيمًا! يمكنك أن ترى ذلك أمام برشلونة أحد أفضل فرق العالم، كانوا مميزين للغاية وسيطروا لفترة على المباراة حتى قرر ميسي تغيير الأمور".

 

وأكمل: "تحقيق لقب البريميرليج سيكون أمرًا عظيمًا بالنسبة إلى ليفربول، الجماهير تعلم بأن عليكَ القيام بما يتوجب عليك فعله، لديّ أصدقاء في ليفربول لكنني أملك أصدقاءً في مانشستر سيتي أيضًا".

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج