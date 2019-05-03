بينتيز: ليفربول كانوا رائعين أمام برشلونة حتى قرر ميسي تغيير الأمور

شدد رافا بينتيز مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، على أهمية الفوز على ليفربول في المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري الانجليزي يوم غدٍ السبت على ملعب "سانت جيمس بارك".

وقال بينتيز في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "نحن نريد الفوز بمباراة ليفربول، نحن محترفون وعلينا القيام بواجبنا، علاقتي مع مدينة ليفربول والنادي والجماهير معروفة للجميع لكن في نفس الوقت، سبق ليّ وأن واجهت ليفربول مع تشيلسي ونيوكاسل، علينا أن نقوم بواجبنا".

وتابع: "الملعب سيكون ممتلئًا بـ 52 ألف مشجع من جماهيرنا، إنها المباراة الأخيرة على ملعبنا هذا الموسم، ليسمعها كل الحاضرين هنا، نحن نريد الفوز بهذه المباراة".

وأضاف: "ليفربول يُقدّم موسمًا عظيمًا! يمكنك أن ترى ذلك أمام برشلونة أحد أفضل فرق العالم، كانوا مميزين للغاية وسيطروا لفترة على المباراة حتى قرر ميسي تغيير الأمور".

وأكمل: "تحقيق لقب البريميرليج سيكون أمرًا عظيمًا بالنسبة إلى ليفربول، الجماهير تعلم بأن عليكَ القيام بما يتوجب عليك فعله، لديّ أصدقاء في ليفربول لكنني أملك أصدقاءً في مانشستر سيتي أيضًا".