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راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية.. اليوم

الجمعة 03/مايو/2019 - 04:01 م
راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية.. اليوم
راغب علامة
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نور طلعت
 
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ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل الخيري الذي يحييه السوبر ستار راغب علامة ، في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة علي هامش مناسبة "ذا خير غالا".

ويغنّي السوبر ستار للمرّة الأولى على المسرح أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها" التي أطلقها منذ أيّام قليلة بتوزيع جديد، ولاقت أصداءً إيجابيّة واسعة من قبل الجمهور الذي أبدى إعجابه بالتوزيع الجديد للأغنية من خلال صفحات السوبر ستار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تطبيق أنغامي الذي أنتج الأغنية بمشاركة شركة باكستايدج بروداكشن.

هذا ومن المتوقّع أن يقدّم نجم النجوم على المسرح نخبة من أبرز أغانيه القديمة التي تعيش في ذاكرة الجمهور، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي أصدرها مؤخراً كـ "اللي باعنا"، و"صدفة". علماً أن ربح هذا الحفل بالكامل سيعود للأعمال الخيريّة.

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