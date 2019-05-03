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رامي صبري يحيي حفلًا مجانيًا لطلاب أكاديمية الفنون

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:59 م
رامي صبري يحيي حفلًا مجانيًا لطلاب أكاديمية الفنون
رامي صبري
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يارا أحمد
 
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يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا غدا السبت، داخل اكاديمية الفنون بالهرم، وذلك بعدما اتفق معه رئيس الاكاديمية الدكتور اشرف زكي، لتقديم حفلا للطلبة ضمن حفلات أعياد شم النسيم، وقبل حلول شهر رمضان الكريم، وهو الحفل الذي يقدمه رامي صبري دون مقابل هو وفرقته الموسيقية.

ويقام الحفل في الأرض الجديدة بأكاديمية الفنون، بينما سيكتفي الحضور لطلبة أكاديمية الفنون فقط، بينما يبدا الحفل في السابعة مساءا، ويقدم رامي من خلاله مجموعة من أغنياته الشهيرة والمعروفة .

ويعد رامي صبري، هو خريج أكاديمية الفنون وبالأخص معهد الموسيقي العربية، وعلي الجانب الأخر فقد انتهى رامى صبرى من اختيار جميع أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل.

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