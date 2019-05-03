المسلسل التاريخي "العاشق" لـ منذر رياحنة حصريا على TeN في رمضان

تعرض قناة TeN المسلسل التاريخي «العاشق صراع الجواري» بطولة الفنان منذر الرياحنة، في شهر رمضان المقبل.





يتحدث المسلسل في حقبة تاريخية داخل مدينة بغداد وتدور الأحداث في فلك الصراعات السياسية الدرامية آنذاك.





المسلسل بطولة كوكبة من النجوم في مقدمتهم الفنان الأردني منذر الرياحنة، من تأليف للكاتب أحمد المغربي والمخرج علي محي الدين، وإنتاج شركة «أي سي ميديا برودكشن».





يأتي عرض المسلسل ضمن اهتمام قناة TeN بالمحتوى الدرامي المقدم للمشاهد المصري والعربي بشكل عام والدراما التاريخية بشكل خاص.

يذاع العاشق الساعة ٢.٣٠ صباخا ويعاد في الساعة ١٠ صباحا على TeN تردد ١١٤٣٠ رأسي.





