تفاصيل جديدة حول واقعة الشاب المنتحر بأوسيم

وأشارت التحريات الأولية، أنه كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة، دفعته لأن يصنع بنفسه مشنقته داخل غرفته، وعندما وجدوه افراد أسرته، كان ملفوف حول رقبته جزء من حبل، فقطعه أفراد أسرته عندما فوجئوا به معلقا في محاولة لإنقاذه، ولكن كانت انتهت حياته، وعلى الفور تم الإبلاغ عنه بقسم شرطة أوسيم، ونقله إلى المستشفى.





بداية الواقعة، ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وإنتحاره عن طريق الشنق.





وانتقل المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة عامل، في أواخر العقد الثاني من عمره، يرتدي كامل ملابسه، ولايوجد بجسمه أيه إصابات سوي وجود حز حول رقبته، وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعه للإنتحار شنقا.

وباشرت نيابة أوسيم، التحقيق حول الواقعة، فيما نقل جثة الشاب إلى المشرحة.