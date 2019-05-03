رئيس برشلونة يتغنى بميسي ويؤكد: كنت واثق من تسجيله الهدف الثالث في ليفربول

أشاد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسبان بنجم الفريق الأول ليونيل ميسي عقب آداؤه الرائع أمام ليفربول في مبارة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها البرسا بثلاثية نظيفة.





وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان البريطانية: "نحن نعيش مع عبقري داخل الفريق، ميسي لا مثيل له في عالم كرة القدم حقاً، نصفه بالعبقري الاستثنائي".





وأضاف: "كنت أعلم جيداً بأن ميسي سوف يسجل الهدف من الركلة الحرة قبل أن ينفذها، ميسي لاعب ذكي للغاية نظر إلى الجدار ولم يكن سوى مساحة صغيرة وبالفعل قرر أن يضع الكرة في هذه المساحة لتتحول في الشباك".





وتابع: "ميسي لايقتصر على الأهداف التي سجلها مع برشلونة ولكننا عشنا معه حقبة غير عادية، ميسي جاء لبرشلونة وهو في سن 13 عاماً ونشأ هنا لذلك هو جزء من النادي".





واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً : "مستقبل ميسي في برشلونة، سيبلغ من العمر 32 عاما في يونيو وسنواصل الاستمتاع بمشاهدته نعلم أنه قادر على اللعب لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم أخرى".