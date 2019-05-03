محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا مع حلول شهر رمضان



وحضر الافتتاح المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من الأجهزة الدينية والتنفيذية.



وأعرب المحافظ عن سعادته بتفاعل أبناء بورسعيد المقتدرين في تقديم العون لتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة ولا يقتصر عطائهم علي المجال الديني فقط.



وأضاف أنه من حسن الطالع أن يواكب هذا الافتتاح قرب حلول شهر رمضان المعظم.



ودعا المحافظ المولي عز وجل أن يكون الشهر الكريم شهر خير وبركة علي مصر بأكملها وبورسعيد وأبنائها والأمة الإسلامية.

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد صلاة الجمعة، خلال افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة مساكن الكويت بحي العرب والذي قام بتأسيسة أحد رجال الخير.