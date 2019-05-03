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البحرين توقع 12 اتفاقا مع شركات فرنسية بقيمة ملياري دولار

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:45 م
البحرين توقع 12 اتفاقا مع شركات فرنسية بقيمة ملياري دولار
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قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الاثنين إن المملكة وقعت 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.

وذكرت الوكالة أن من بين هذه الاتفاقات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير للبترول وتوتال الفرنسية "تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة البحرين".

وأضافت أن شركة طيران الخليج وقعت خمس اتفاقات مع شركات إيبكور وتاليس وميشلان وسي.إف.إم وسافران. ووقعت طيران الخليج اتفاقا مع سي.إف.إم الدولية لشراء 65 محركا من طراز ليب-1إيه، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة، وفقا للوكالة.

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