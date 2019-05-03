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نجم الأهلي السابق يشترط الحصول على مليون دولار للعب للزمالك

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:46 م
نجم الأهلي السابق يشترط الحصول على مليون دولار للعب للزمالك
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هاني عصام
 
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اشترط الغاني جون آنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحصول على مليون دولار نظير الانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل بعد الاتصالات التي تمت مع اللاعب عن طريق بعض الوسطاء لرغبته في ترك الفريق الفيومي وخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.


ويرى مسئولو الزمالك أن المقابل المادي كبير ويحاولون تخفيض الجانب المالي حال اتمام الصفقة، ولم يمانع مسئولو المقاصة في بيع آنطوي خلال الموسم المقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه بعدما تلقى اللاعب عدة عروض في يناير الماضي وأجلوا رحيله لضيق الوقت وتعثر الاتفاق مع مهاجم بديل.


وبات المغربي حميد أحداد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل بسبب تراجع مستواه بشكل كبير والانتقادات المستمرة له من جانب الإعلام والجماهير.

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