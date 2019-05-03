محافظ بورسعيد يستقبل وفد أطفال من مستشفى ٥٧٣٥٧

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد أطفال مستشفي ٥٧٣٥٧، بقرية جنة النورس، لمدة ساعتين، والذي وصل إلى المحافظة لقضاء يوم ترفيهي في إطار الزيارات المتعددة التي قام بها أطفال المستشفى قبل ذلك بالمحافظة.



وأبدى المحافظ سعادته بزيارة الأطفال لبورسعيد والبالغ عددهم ٢٧ طفلh بالإضافة إلى أطقم التمريض والأطباء المرافقين لهم.



وتمني "الغضبان"، للأطفال الشفاء العاجل كما أكد أن المحافظة بدأت الخطوة الأولي علي نفس النهج لرعاية اطفال مرضي السرطان بقرب الانتهاء من إنشاء أول مستشفي لأورام الأطفال علي أن يلحق به قسم لأمراض القلب للأطفال تحت إشراف الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب.



ووجه المحافظ الدعوة لإدارة المستشفي بتكرار تنظيم رحلات وأفواج لأطفال المستشفى إلى بورسعيد علي مدار العام وخاصة خلال موسم الصيف القادم على الأبواب.