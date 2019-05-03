الجيش اليمني يسقط درون حوثية استهدفت المصلين بحجة
الجمعة 03/مايو/2019 - 03:47 م
وكالات
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أسقط أفراد الجيش اليمني في المنطقة العسكرية
الخامسة طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها اليوم الجمعة في مديرية عبس- بني
الحسن.
وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني
تمكنت ظهر اليوم الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية
بني الحسن بمحافظة حجة.
وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تستهدف
المواطنيين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وأن قوات الجيش تمكنوا
من إسقاطها.
هذا وتستهدف الميليشيات المدنيين بين الحين
والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة، ما خلف العديد من القتلى بين الكبار والصغار.
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