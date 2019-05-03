نيكول كيدمان تستعيد شبابها على غلاف In style

تصدرت النجمة العالمية نيكول كيدمان وبطلات Big Little Lies غلاف مجلة In style الأمريكية لعدد شهر يونيو المقبل وذلك من أجل الترويج للموسم الثاني من المسلسل.





وكشفت نجمات المسلسل عن كواليس الموسم الثاني والصداقة الوطيدة التي تجمعهن على المستوى الشخصي. وقالت “نيكول” التي أطلّت بصور استعادت من خلالها شبابها أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع المسلسل حيث تعلّق كثر بالشخصيات التي ظهرت في العمل.





وكانت ميريل ستريب قد انضمت للموسم الثاني من المسلسل، على أن تجسد شخصية والدة الراحل بيري رايت، الذي يلعب دوره الممثل “الكسندر سكارسجارد” فتظهر في المدينة بعد وفاة ابنها.



