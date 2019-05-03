ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حكاية هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز في رمضان 2019

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:42 م
حكاية هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز في رمضان 2019
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يواصل الفنان المصري هاني سلامة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “قمر هادي” والذي يجمعه بالمخرج رؤوف عبدالعزيز للعام الثالث على التوالي بعد نجاح مسلسلي “طاقة نور” و”فوق السحاب”.

ويبدو أن الكيمياء الفنية التي جمعت بين سلامة وعبد العزيز كانت حجر الأساس للمسلسل الجديد، بالإضافة إلى إصرارهما على أن يظهر هذا العمل بطابع مختلف عن أغلب المسلسلات التي ستعرض في رمضان المقبل، وهذا ما يظهر من خلال البرومو التشويقي الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ويُظهر الإعلان التشويقي الخاص بالعمل مدى شجاعة هاني سلامة، الذي يقدم لونًا دراميًا جديدًا وشخصية مركبة، حتى أن علامات استفهام كثيرة طرحت حول دوره في العمل، وإن كان فاقدًا للذاكرة أم مصابًا بمرض نفسي معين.

مسلسل “قمر هادي” يشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة كل من داليا مصطفى، يسرا اللوزى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، آية سماحة، أشرف زكي، إنعام سالوسة، مؤمن نور، هايدي رفعت، كريم سرور، أحمد ثابت ومراد مكرم وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج