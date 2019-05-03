سوق دبي يخسر 3 مليار جنيه خلال أسبوع (أنفوجراف)





دفعت عمليات جني أرباح الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي لتكبد خسائر تقترب من 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) وذلك مع نهاية تعاملات الأسبوع.





وهبط المؤشر العام للسوق خلال التعاملات الأسبوعية بنسبة 1.04 بالمائة إلى مستوى 2758.51 نقطة، ليخسر 28.93 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 2787.44 نقطة.





وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاستثمار نسبة 10.9 بالمائة مع انخفاض سهم دبي للاستثمار بنسبة 14.11 بالمائة وذلك رغم سعي الشركة التوسع بمصر.





وضمت قائمة التراجعات قطاع السلع بنسبة 3.55 بالمائة مع تراجع سهم دي إكس بي بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع العقارات 2.44 بالمائة مع انخفاض سهم ديار للتطوير بنسبة 5.8 بالمائة تزامناً مع إعلان الشركة عن تراجع أرباحها الفصلية بأكثر من النصف.





وهبطت أسهم إعمار للتطوير وإعمار مولز وإعمار العقارية بنسب تتراوح من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة مع حلول موعد استحقاق التوزيعات السنوية.





ونزل قطاعا النقل والاتصالات بنسبة 1.74 بالمائة، 0.2 بالمائة مع هبوط سهم الخليج للملاحة 2.67 بالمائة، وسهم "دو" 6.5 بالمائة.





وتراجع قطاع البنوك 0.12 بالمائة مع انخفاض سهم دبي الإسلامي الأكثر وزناً بالمؤشر العام، وذلك بنسبة 1.9 بالمائة.









وفي المقابل، خالفت أسهم الاتجاه العام للسوق حيث ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمائة، وزاد سهم الوطنية للتبريد 3.23 بالمائة مع إعلان الشركة عن نمو أرباحها الفصلية.





وبلغ رأس المال السوقي في نهاية الأسبوع، نحو 361.27 مليار درهم (98.34 مليار دولار) ليخسر نحو 2.99 مليار درهم، مقابل 364.26 مليار درهم (99.18 مليار دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تفاصيل جلسات الاسبوع في بورصة دبي على النحو التالي:





الأحد : تراجع مؤشرسوق دبي 0.4 % ليصل إلى مستوي 2776 نقطة.





الأثنين : تراجع مؤشر سوق دبي 0.56 % ليغلق عند مستوي 2760.14 نقطة.





الثلاثاء : ارتفع مؤشر سوق دبي ، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2767.10 نقطة.





الأربعاء: تراجع مؤشر دبى ، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2751.51 نقطة.





الخميس : ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2758.51 نقطة.







